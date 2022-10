En Suisse comme en France, la consommation des produits de boulangerie ne cesse de baisser. Nous mangeons en moyenne 115 grammes de pain quotidiennement, nos voisins 105 grammes. C’est bien moins qu’il y a dix ans, mais ça n’est pas une mauvaise nouvelle. Car les études menées chez nous comme dans l’Hexagone montrent que ce déclin s’accompagne parallèlement d’un regain d’intérêt pour les miches, baguettes et croissants de confection artisanale. Les quantités ingurgitées sont moindres, mais la demande pour davantage de qualité augmente.

La boulangerie revient de loin. Bourré d’additifs, vidé de ses arômes et propice à l’indigestion, le pain industriel a jeté durant des décennies l’opprobre sur l’ensemble du secteur. Aujourd’hui, portés par des artisans qui redécouvrent les vertus du levain, des céréales sourcées localement et de la tradition, les produits de boulangerie retrouvent enfin l’approbation de clients conscients qu’une baguette qui coûte moins de deux francs ne peut pas être totalement honnête.

Plus question donc d’accompagner chaque repas d’une baguette à deux balles. La révolution est en marche, place à présent à de nouvelles habitudes panaires saines et soucieuses de réduire le nombre de kilomètres parcourus entre le pétrin et le consommateur final. Quitte à réduire les quantités pour ne pas faire exploser son budget.

Il s’agit en somme de viser la sobriété. Un mot particulièrement tendance ces jours-ci, mais qu’on associe, dans le contexte de la crise énergétique, à un hiver de restrictions et de frustrations. Alors qu’en matière de pain, ce concept est réjouissant et permet de renouer avec les saveurs et la richesse d’une boulangerie artisanale.

Et si le renouveau de la boulangerie au levain nous indiquait la voie à suivre pour retrouver un mode de vie plus résilient? Une leçon à méditer cet hiver au coin du feu sous une grosse couverture, tout en dégustant un chocolat chaud et une tartine de bon pain.

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

