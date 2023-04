Le 14 avril marque les 20 ans de l’entrée en vigueur de la Constitution vaudoise totalement révisée de 2003. Il vaut la peine pour les Vaudois et le Vaudois de célébrer cet anniversaire. Certes, s’il est un texte peu connu de la population, c’est bien la Constitution cantonale, plus discrète que la Constitution fédérale ou les réglementations moins marmoréennes qui atteignent la population dans leur vie de tous les jours.

Et pourtant, tel un organe du corps qui fonctionne sans qu’on s’en aperçoive, elle régit une part essentielle du cadre dans lequel se meut la société vaudoise. Elle fixe le cadre institutionnel, la nature et l’étendue de droits politiques, le fondement de politiques publiques. Une révision totale ou partielle de la Constitution offre au corps électoral la possibilité de fixer et d’adapter les règles du jeu de la vie politique: mesure-t-on le privilège démocratique que cela représente? À cet effet, il suffit de mettre cet enjeu en regard de l’actualité à l’étranger.

«Dans d’autres pays, il y a souvent impossibilité de faire évoluer le système.»

La révision totale du texte fondamental vaudois s’est attelée au champ des droits politiques. Ainsi, le droit de vote et d’éligibilité communal y fut conféré aux personnes étrangères; elle introduisit par ailleurs un mécanisme référendaire dans le processus d’assainissement des finances cantonales. Au chapitre des autorités, elle a renforcé la présidence du Conseil d’État, non sans avoir écarté en cours de route un modèle audacieux apparenté à des conceptions peu familières en Suisse: l’élection d’un gouvernement sur liste compacte et sur la foi d’un projet de programme de législature dont l’adoption subséquente par le parlement aurait entraîné, en cas de violation, de possibles élections anticipées. Autre innovation retenue: l’instauration d’une Cour constitutionnelle compétente pour vérifier la conformité des lois au droit de rang supérieur.

Dans d’autres pays, il y a souvent impossibilité de faire évoluer le système, sinon d’en arrêter un qui procure de réels bénéfices démocratiques. Les paralysies ainsi créées peuvent conduire à des tensions, voire des troubles majeurs. La France en offre le désespérant spectacle, tiraillée par l’abus périlleux du «49.3», cette guillotine des temps modernes qui raccourcit à discrétion la tête de l’Assemblée nationale, et l’impossible réalisation du référendum, érigé en épouvantail plébiscitaire.

Un cadre solide

Beaucoup plus grave encore, la situation en Israël, pays qui repose sur un socle instable de règles fondamentales – au demeurant non dépourvues de discriminations - et qui prend le chemin de priver la Cour suprême des précieuses prérogatives d’une Cour constitutionnelles. Le seul recours de la population frustrée pour se faire entendre, c’est alors la rue et, hélas, la violence: les pavés et barres de fer comme ersatz démocratique.

Les Constitutions fédérale et cantonales ne sont pas parfaites. Elles ne préviennent pas tous les maux et dysfonctionnements de la société, tant s’en faut. La Constitution vaudoise n’a pas évité certaines tensions entre l’État et les communes. Néanmoins, nos textes fondamentaux offrent un cadre général solide et pacificateur, fruit de choix mûrement réfléchis, largement discutés et librement consentis



