Vins de Lavaux – Du Calamin aux enchères La traditionnelle mise des vins de Bourg-en-Lavaux aura lieu le 25 février à Cully. Cécile Collet

Villette, Épesses et Calamin arrivent, une tradition depuis 1782. DR

Le Bourg-en-Lavaux nouveau est arrivé! Et comme chaque année depuis… 1782 (avec une petite interruption puis une reprise en 1971), le vin communal sera mis aux enchères publiques fin février, le 25, à Cully, après le traditionnel tir au canon.

Ces vins – du Villette, de l’Épesses et du Calamin grand cru – sont issus des 13 ha de vignes de la plus grande commune viticole du canton (265 ha de vignoble au total) depuis la fusion des cinq villages d’Épesses, Riex, Cully, Grandvaux et Aran-Villette en juillet 2011.

Trois cents bouteilles d’un coup

On peut acquérir ces crus par lots de 225 l (300 bouteilles) à 1000 l. Il faut avoir très soif! Ou se regrouper entre amis, comme beaucoup d’habitués. La mise à prix est annoncée sur le bulletin de commande, peu avant la vente.

Le vin est vendu en vrac. Il est possible de le faire mettre en bouteille et étiqueter (même avec une étiquette personnifiée, pour autant qu’elle mentionne la commune de Bourg-en-Lavaux).

Dégustation dans les caves

Et pour ne pas acheter 300 bouteilles les yeux fermés, une dégustation est organisée le jour de la vente, le vendredi 25 février, de 14 h à 16 h 30 dans les caves communales. On nous annonce déjà un millésime 2021 avec une «belle concentration d’arômes et une légère tension».

Le contexte sanitaire étant plus fluctuant que le vin en cave, il est recommandé de se renseigner sur b-e-l.ch un peu avant la mise.

