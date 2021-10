Volleyball – LNB – Du changement dans la continuité au VBC Lutry-Lavaux Après une relégation volontaire en LNB en 2020, suivie d’une saison blanche, le club vaudois est reparti avec un nouveau président à sa tête et un groupe chamboulé. André Boschetti

Jérôme Corda, l’entraîneur, et le président, Yves Leumann, visent le titre en LNB. Jean-Paul Guinnard

Février 2020. Dans sa salle de Corsy, le VBC Lutry-Lavaux se défait de Traktor Bâle et arrache in extremis sa qualification pour les quarts de finale des play-off de LNA. Une joie de très courte durée puisque, quelques jours plus tard, Swiss Volley transforme cette victoire sur le terrain en défaite sur le tapis vert pour avoir inscrit le nom de l’entraîneur des Vaudois, Jérôme Corda, sur la feuille de match. Et même si le Français n’a pas posé un pied sur le parquet, les hautes sphères nationales demeurent inflexibles. Une décision qui incite le président Philippe Tuccelli et son comité à demander aussitôt une relégation volontaire en LNB.