Région morgienne – Du charbon à l'ancienne finance un coup de pouce aux enfants Cinq clubs services ont uni leurs efforts afin de récolter des fonds pour deux associations et une fondation. Avec un programme XXL.

Le président de la Charbonnière, Eric Morier, pose devant la meule à l’ancienne dont la matière première – le charbon – a été vendue au profit d’associations en lien avec l’enfance. CHRISTIAN BRUN

Claude Nicollier en conférence sur l’espace, Nathalie Devantay en spectacle, un loto géant et de nombreux événements ont marqué deux semaines de fête dans un hangar entre Gollion et Cossonay avec, en son sein, une sorte de petit volcan en éruption qui n’a pas produit de la lave mais du charbon, et pour la bonne cause.

La charbonnière nécessite deux semaines de fonctionnement pour produire du charbon. CHRISTIAN BRUN

Pendant deux semaines, la place de fête était l’endroit où il fallait être dans la région morgienne, tant le programme mis sur pied pour récolter des fonds en faveur de l’enfance a fait parler. «Nous sommes très satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées, se réjouit Eric Morier, président du comité d’organisation. Les frais sont couverts, nous avons eu les inscriptions suffisantes pour nos activités et tant le public que la météo ont répondu à notre appel.»

Cinq clubs unis

La meule de charbon a fonctionné – sous la supervision de son responsable 24 h/24! – et les sacs vendus au profit de deux associations et d’une fondation (Porte-Bonheur, Rêves Suisse et Arthanis ont reçu 20’000 francs chacune) trouveront donc un utile et précieux prolongement à la fête mise sur pied par les 250 membres des Lions Club Pied-du-Jura et Vallorbe-Vallée de Joux, les Kiwanis de Cossonay et Orbe, ainsi que le Rotary La Sarraz-Milieu du Monde.

«Les frais sont couverts, nous avons eu les inscriptions suffisantes pour nos activités et tant le public que la météo ont répondu à notre appel.» Eric Morier, président du comité d’organisation

Plus largement, la manifestation a surpris par son ampleur sur deux semaines, avec des animations de haut vol qui ont aussi permis de redécouvrir la fonction des clubs services, lesquels ne ménagent pas leurs efforts tout au long de l’année afin de récolter des fonds, quasi intégralement pour l’enfance malade, en difficulté ou en situation de handicap. «La chance de lier nos cinq clubs nous a offert une opportunité unique de réunir nos forces autour d’un projet commun, sans pour autant phagocyter les actions sociales propres à chaque club», explique Eric Morier.

