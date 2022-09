Sortir ce week-end – Du classique au rock, en passant par les expos Entre premier concert de saison du Sinfonietta ou films muets de Charlot accompagnés d’improvisations au piano, il y en aura pour tous les goûts. Natacha Rossel Florence Millioud Henriques Francois Barras Boris Senff Matthieu Chenal

Amériques

Le Sinfonietta jouera son premier concert de saison ce jeudi, à la salle Métropole.

Deux visions de l’Amérique sont offertes par le Sinfonietta et David Reiland: minimaliste, avec le sinueux «Concerto pour quatuor de saxophones», de Philip Glass; romantique, avec la «Symphonie du Nouveau Monde», de Dvorák. Dans les deux cas, un sens de l’espace-temps.

Cabaret masculin

Lee Maddeford et Dominique Tille titillent le genre masculin dans «Les hommes ont les yeux qui brillent», cabaret glamour et burlesque, à l’affiche du 2.21 jusqu’au 2 octobre. Sur des textes de Stéphane Blok, Julien Mages et Adrian Rachieru, le duo décrypte avec humour les injonctions contradictoires auxquelles les hommes sont confrontés.

Mariage et phoque

«Ciel, ma belle-mère!» s’exclame un jeune homme éperdument amoureux d’une demoiselle mais qui, oups, se marie par mégarde avec sa future belle-maman… L’affaire se corse quand débarque l’ex-mari accompagné d’un phoque. «Ciel, ma belle-mère» est un vaudeville méconnu de Feydeau, à voir au TMR à Montreux.

«Charlot forever»

Bobines et notes de piano au Bateau-Lune! Le théâtre de poche de Cheseaux-sur-Lausanne renoue avec la tradition du film muet accompagné par un musicien en live. Dès vendredi, le pianiste Denis Fedorov improvisera la bande-son de trois œuvres de Chaplin: «Charlot boxeur», «Charlot vagabond» et «L’émigrant».

Aubert peintre

Rochers - Vers 1950-1952. Huile sur carton. 400 x 355 mm Pierre Aubert

On le connaît graveur sur bois, doué d’un style propre, qui l’a classé parmi les plus importants dans l’histoire de l’art en Suisse, mais Pierre Aubert (1910-1987) est aussi peintre, enchanteur de couleurs et en osmose avec la nature. C’est sur cette facette que la rétrospective de l’Essor insiste. Bonheur!

Nature morte aux poires. Pierre Aubert

Hacker aux Docks

Après treize années sans musique commune, Caroline Hervé et Michel Amato, alias Kittin & The Hacker, reviennent avec un «Third Album», dont le single «Ostbahnhof» rend hommage aux influences de l’electro berlinoise, où le duo electroclash s’abreuve. Pour entourer cette prestation live, les Docks invitent un peu de la scène suisse aux platines, soit Mia Kaltes en ouverture et le collectif Wholly DJS pour boucler l’affaire. Attention, horaire tardif!

Rock en thèses

Le rock s’invite à la Parenthèse de Nyon, ce week-end. D’abord, avec les accélérations des Belges d’Ada Oda, une frite truffée de perles italiennes… Allez comprendre! Le lendemain, les vétérans de Solange La Frange réaffirment, avec des envies plus organiques, leur credo écartelé entre postpunk et disco, sous le nouveau blase de Gogo Talco.

Miroir d’un moment

«Ce qui a été compris n’existe plus», écrit Eluard dans «Le Miroir d’un moment». Mathias Reusser a mis ce poème en notes pour l’Ensemble vocal de Lausanne, en hommage à Michel Corboz. Arvo Pärt, David Lang, Saint-Saëns, Schnittke et Zbinden complètent ce moment de contemplation.

