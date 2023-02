S’amuser avec le mail art – Du courrier complètement timbré L’Espace des inventions à Lausanne fait découvrir dans un parcours ludique et interactif d’extravagantes créations qui ont transité par la poste. Caroline Rieder

Ce module de l’expo permet de découvrir la grande variété de ce qui s’envoie par la poste. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Chaussettes, épluche patate, canettes de soda, boîte d’allumettes ou enveloppes délirantes, ces courriers se présentent dans toute leur excentricité dans l’exposition «Comme une… à la poste», à l’Espace des inventions à Lausanne. Toutes ces créations indéfinissables ont un point commun: on peine à le croire mais elles ont bel et bien transité par la poste. Même les formes les plus bizarroïdes, ou celles munies d’adresses écrites sous forme de charades ou de mots croisés, ou encore rédigées en code, du morse au langage informatique.