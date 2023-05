Semaine cinématographique spéciale – Du documentaire comme s’il en pleuvait Durant une semaine, Let’s Doc proposera plus de 300 séances dans toute la Suisse, dont une cinquantaine dans le canton de Vaud. Une initiative inédite à suivre du 3 au 11 juin. Francois Barras

«Toute la beauté et le sang versé», le film sur les combats de Nan Goldin, compte parmi les documentaires montrés partout en Suisse.

Depuis 2016, Ciné-Doc s’engage pour favoriser la diffusion du cinéma documentaire et renforcer le lien entre les films et le public. L’association vient de se doter d’un nouvel outil de poids: Let’s Doc, soit une semaine dédiée à la promotion du documentaire dans toute la Suisse, pays fort bien loti en termes de festivals mais dont la plupart des films ne sont pas projetés ensuite dans les cinémas. C’est particulièrement vrai pour les documentaires. Avec la première Semaine suisse dédiée au seul genre, le public aura une chance de les voir sur grand écran, au fil d’une centaine de lieux de projection, dont une moitié de salles.

En tout, plus de 300 séances sont prévues dans toute la Suisse, dont une cinquantaine dans le canton de Vaud – dans les cinémas de Chexbres, Payerne, Orbe, etc, mais aussi dans des lieux étonnants comme le café du loup à Lausanne, la Grande de Florissant, à Renens, ou la bibliothèque publique d’Yverdon.

Pour Gwennaël Bolomey, le fondateur de Ciné-Doc, l’idée est de proposer un best of de la production suisse: environ 60 films sur les 100 proposés sont des produits locaux. En Suisse romande, il met en avant «Sur le pont» des frères Guillaume de Fribourg ou «Jours de Fête» d’un cinéaste suisse, Antoine Cattin, qui habite en Russie. Et en Suisse alémanique, «The North Drift» du réalisateur allemand Steffen Krones sur la question du plastique.

Travail avec les festivals

Let’s Doc, dont le travail est complémentaire à celui des festivals, a collaboré avec plusieurs d’entre eux comme Visions du Réel, le Zurich Film Festival et Cinémas d’Afrique. On pourra par exemple voir «Sur l’Adamant» de Nicolas Philibert et «All the Beauty and the Bloodshed» de Laura Poitras, qui ont marqué la dernière édition de Visions du Réel, à Nyon.

Le festival se veut interactif. À ce titre, des réalisateurs iront à la rencontre du public. De la même façon, des intervenants thématiques seront invités à l’issue de certaines projections.

Hors des centres urbains

Ce projet décentralisé, d’envergure nationale, est né de rencontres de la branche après la pandémie de coronavirus pour revitaliser la diffusion du cinéma documentaire. Inédite en Suisse, cette Semaine du Documentaire poursuit le travail de Ciné-Doc, né en 2016 à la vallée de Joux, celui de la démocratisation de la culture. «Cela passe par un travail avec des salles de cinéma loin des centres urbains et d’autres partenaires», relève Gwennaël Bolomey. En plus des salles obscures, des projections sont prévues dans des églises, des écoles, des open air, des prisons, des EMS, etc.»

Au total, 18 cantons participent à cette opération qui s’inspire du Let’s Dok allemand et du mois du film documentaire français. Cette Semaine du Documentaire est soutenue par l’Office fédéral de la culture (OFC) et le canton de Vaud, via le fonds de soutien à la transformation.

