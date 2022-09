La préhistoire d’une idole – Du don au champion, le premier voyage de Roger Federer Entre 14 et 22 ans, le Bâlois a assemblé par à-coups les pièces d’un puzzle qui a fini par renvoyer une image fascinante. Plongée dans la décennie où tout est soudain devenu possible. Mathieu Aeschmann - Londres

Roger Federer le 12 septembre 1996 à Zurich. Cela fait une année que le Bâlois a intégré le centre national d’Ecublens. C’est aussi le début de l’assemblage du puzzle qui le mènera au statut de champion. KEYSTONE/STR

Les derniers jours de ce mois de mai 1996 sont radieux. Le soleil brille sur le centre national d’Écublens et sur les courts de Roland-Garros où les attaquants font planer l’espoir d’une révolte. Il est midi passé de quelques minutes et les pensionnaires du tennis-étude ont délaissé leur salle de repas attitrée, leur repaire coincé entre le bar et le local à balles. Ils se sont approprié les premières tables du restaurant, en entrant à droite. Pile devant la télévision.