Environnement – Du fioul s’échappe encore du bateau échoué à l'île Maurice Même si tout le fioul contenu dans les réservoirs avait été pompé, il en reste en réalité 100 tonnes sur le bateau, notamment dans la cale.

Du fioul, provenant de la cale, a recommencé à s'écouler vendredi du bateau échoué depuis trois semaines au large de l'île Maurice, ont annoncé les autorités locales. «Tout le fioul a été pompé des réservoirs» du vraquier échoué, annonce le premier ministre mauricien ce mercredi 12 août 2020.

Du fioul a recommencé à s’écouler vendredi du bateau échoué depuis trois semaines au large de l'île Maurice, ont annoncé les autorités locales. Les questions se multiplient sur les raisons pour lesquelles le navire a pu s’approcher aussi près de la côte.

Le vraquier MV Wakashio, appartenant à un armateur japonais, s’est échoué le 25 juillet sur un récif à la pointe d’Esny, au sud-est de l'île Maurice, avec 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel à bord. Une semaine après, entre 800 et 1000 tonnes de fioul se sont échappées de ses flans éventrés et ont souillé les côtes, notamment des espaces protégés avec des forêts de mangroves et des espèces menacées.

La nouvelle fuite proviendrait de la salle des machines du MV Wakashio. KEYSTONE/AP/Eric Villars

Les équipes d’intervention ont mené une course contre la montre pour pomper le reste du carburant, alors que le bateau menaçait de se briser à tout moment. Mercredi soir, les autorités mauriciennes ont annoncé que tout le fioul contenu dans les réservoirs avait été pompé et qu’il n’en restait plus que 100 tonnes sur le bateau, notamment dans la cale.

Salle des machines

C’est ce reliquat qui a commencé à s’écouler vendredi. «Selon les experts, ce genre de fuite était prévisible et est dû à la manière dont le bateau se tord et se déforme», a indiqué dans un communiqué le comité de crise mis en place pour gérer la marée noire.

Une source travaillant sur l’opération de dépollution a expliqué, sous couvert d’anonymat, que cette nouvelle fuite provenait de la salle des machines, où il est impossible de pomper, en raison de risques d’asphyxie. Le gouvernement mauricien a été accusé de négligence. La population se demande pourquoi si peu avait été fait entre le moment où le MV Wakashio s’est échoué et l’apparition de la fuite.

Le premier ministre Pravind Jugnauth a estimé qu’aucune erreur n’avait été commise et a refusé de présenter des excuses. «L’enquête va pouvoir déterminer les causes de cet accident, les raisons pour lesquelles le bateau s’est rapproché aussi près de nos côtes et s’est échoué», a-t-il fait valoir. Le gouvernement a aussi annoncé vendredi soir qu’il allait demander des indemnités au propriétaire et à l’assureur du navire, pour les dégâts et pour le coût du nettoyage des côtés.

