Le végétal régale – Du foie gras sans foie gras au Palace Une fois par semaine, au Lausanne Palace, Renaud Roger propose une cuisine à base de plantes. Crues, lyophilisées, fermentées. Quitte à détourner des plats phares de la gastronomie traditionnelle. Claude Ansermoz

Autour de Renaud Roger, les cuisiniers Gaspard (à gauche) et Dhondup Sengshar.

Le végétal peut-il secouer les papilles des gastronomes? Renaud Roger en est convaincu et le Lausanne Palace tente le pari une fois par semaine. Les jeudis de l’été, pour le déjeuner, dans l’élégante bibliothèque ou sur la terrasse, le chef du Yogi Booster – le restaurant du Spa – joue avec le règne des plantes au nom du goût, du sain et du bon.

On commence par une extraction fenouil-betterave-menthe pour «nettoyer» l’estomac et on attaque véritablement par le plus décontenançant: un foie gras sans foie gras. L’œil est troublé par la ressemblance entre l’abat préféré du Sud-Ouest et cette terrine qui associe l’huile de coco, le curcuma, la châtaigne. En bouche, la texture y est. Manque évidemment la puissance de l’oie ou du canard: on retrouve plutôt la délicatesse des fruits à coque.

Le foie gras qui n’en est pas.

Ici, rien ne se perd

On passe ensuite aux asperges du Valais aromatisées à l’huile de noisette et de noix, accompagnées de rhubarbe pochée à la vanille, un shiitaké braisé et un petit bourgeon d’herbe des Andes qui explose sur la langue. Avec tout ça, du quinoa rouge mais surtout des crackers croquants et déconcertants à la graine de pavot torréfiée ou au piment, fabriqués avec les fibres restantes du jus, déshydratées. Ici, rien ne se perd.

L’asperge fricote avec la rhubarbe, le shiitaké braisé et l’herbe des Andes.

Pendant qu’on déguste un sorbet framboise à la liqueur de sureau, Renaud Roger raconte volontiers le secret des aliments crus ou cuits à basse température, dans lesquels les nutriments seraient mieux préservés. Ou sa passion pour les produits lacto-fermentés. Ou sa complicité avec Dondup Sengeshor, réfugié tibétain installé à Lausanne depuis quinze ans avec qui il partage cet adage devenu le slogan de leur démarche: je suis ce que je mange.

Le sorbet framboise à la liqueur de sureau et sa meringue «végétale».





Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.