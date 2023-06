Histoire locale – Du foot à la scène: comment le rock est né à Nyon Le journaliste Rodolphe Haener retrace en 250 pages l’histoire du mouvement dans le district de Nyon. Avec un concert pour fêter la sortie de son bouquin. Raphaël Ebinger

1 / 2 Cloaca Maxima en 1972. Le groupe était né au sein d’un club de foot et d’un groupe de catéchètes.

Tous les rockers du district de Nyon sont en ébullition. Vendredi soir, l’association de la Fête de la musique et l’Usine à Gaz leur rendent un hommage vibrant à l’occasion de la sortie d’un livre retraçant l’histoire du mouvement dans l’ouest vaudois depuis son apparition, il y a plus d’un demi-siècle. Une soirée permettra de réentendre les morceaux les plus emblématiques du répertoire régional, tiré des 220 groupes et 700 musiciens et musiciennes recensés.