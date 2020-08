Sur la route des vacances – Du grand «Format» à Mont-Soleil Une expo photo sur bâches à voir en se promenant dans le Jura. Boris Senff

Pendant le confinement, le temps de se recueillir. DR

Après avoir été numérisés jusqu’à l’épuisement, nos sens réclament leur lot de sensations physiques, de matérialité, d’ondes sonores et lumineuses. Dans l’après-confinement, les manifestations prévues en plein air raflent ainsi la mise. Si les amateurs de sculpture peuvent se précipiter à Bex & Arts, les adeptes de photographie ont désormais la possibilité de se rendre à Mont-Soleil pour une deuxième édition de «Format» ajustée au besoin d’air frais post-confinement.

Non loin du départ du funiculaire de Saint-Imier, un parcours d’un rayon de 3 km accueille les œuvres de 11 photographes suisses. Imprimées sur des bâches, les images de Prune Simon-Vermot, Virginie Rebetez, Christian Lutz, Graziella Antonini, Sophie Brasey, Catherine Leutenegger, Cyril Porchet, Guadalupe Ruiz, Aladin Borioli, Yann Laubscher et Beat Schweizer se laissent découvrir comme autant de jalons d’une promenade visuelle qui s’inscrit dans la nature, faisant rivaliser depuis l’herbe jurassienne l’affichage artistique avec celui, publicitaire et urbain, qui envahit nos métropoles.

Les effets recherchés jouent donc des dimensions mais aussi du cadre dans lequel les photographies s’inscrivent avec des effets de transparence, de légers flottements propices à la songerie mais aussi des thèmes très actuels comme l’immigration (Christian Lutz) ou la distanciation sociale (notre collègue Sophie Brasey). Nature et culture: respirez librement.