Anniversaire politique – Du haut de ses 10 ans, le PLR est plus radical que libéral En 2012, les deux partis bourgeois qui ont longtemps fait l’histoire du canton unissaient leurs forces. Des «vieux libéraux» font le bilan. Jérôme Cachin

Catherine Labouchère, présidente des Libéraux, et Christelle Luisier, présidente des Radicaux, annoncent le processus de rapprochement entre les deux formations, fin février 2008.

ARC Jean-Bernard Sieber

Il y a dix ans naissait le Parti libéral-radical (PLR), par un vote constitutif au Casino de Montreux. C’était un 26 septembre. Le Parti libéral et le Parti radical, qui ont dominé ensemble la politique vaudoise jusque dans les années 1990, décidaient de ne former plus qu’un. Pertes électorales, concurrence de l’UDC, difficulté de la relève: les ingrédients étaient réunis pour unir le minoritaire, libéral, au plus grand, radical. Le processus avait été lancé quatre ans et demi plus tôt. «Ce n’était pas un mariage d’amour, pas un mariage de raison, mais juste un mariage», selon une formule qui circule encore.