Signé Lausanne – Du Jaja et du pâté en croûte à la Barre Le nouveau bar a ouvert vendredi 17 septembre. On peut aussi y danser. Cécile Collet

Du bleu de Klein, un rouge vif et un vert olive: les couleurs franches du Jaja rappellent que Julia Christ est passée par là. Gabrielle Besenval Photographe

Dans la famille bonne franquette, j’ai demandé le vin rouge convivial! Le Jaja, nouveau bar à la Barre (si si), tient en effet son nom de l’expression franchouillarde, revendique Julien Colas, patron également de la Sardine voisine (mais aussi de l’Étoile Blanche et du Bleu Lézard). Mais les boissons qu’on y propose sont plus élaborées, à l’image du délicat Spritz maison à base de… vin rouge. Et de multiples cocktails et vins (souvent bio) d’horizons proches et lointains.