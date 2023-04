C’est connu. La fuite de données «Uber Files» a montré que la compagnie californienne de taxis low-cost a pratiqué, dans les années 2010, un lobbying politique discret et agressif aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Suisse, notamment à Genève. Notre plongée dans ces documents dévoile que Vaud n’y a pas échappé.

Ces révélations ont le mérite de rappeler que les groupes de pression n’agissent pas seulement dans la Berne fédérale, mais aussi dans les cantons qui bénéficient d’un large pouvoir décisionnel. Uber a ainsi engagé des moyens importants pour se créer un réseau dans la capitale vaudoise et tenter de convaincre.

Une pression loyale

Le lobbying est utile dans une démocratie. Il permet aux citoyens, aux entreprises, aux organisations patronales et syndicales de faire connaître leur projet aux décideurs politiques. Pour être loyal, selon Transparency International, le système de pression doit toutefois respecter trois critères: la transparence, l’équité d’accès et l’intégrité.

Sur le troisième point, notre lecture des «Uber Files» ne révèle pas de contrepartie gênante. Les contacts entre Uber et les élus du canton se sont limités à des échanges d’informations. Il reste des interrogations, cependant, sur les deux autres points. Il n’est pas certain que le débat au Grand Conseil aurait pris la même tournure si l’hémicycle avait su que l’élu PLR qui a demandé la création d’une loi sur les taxis et VTC était en contact étroit et prolongé avec Uber. Ce dernier aurait pu le dire publiquement, même s’il n’avait pas à le faire.

Combat inégal

Il n’est pas non plus certain que le combat était égal. Uber dépensait à l’époque 90 millions de dollars chaque année en lobbying pour tenter d’influencer les gouvernements du monde entier. En face, les chauffeurs de taxis traditionnels avaient certes leurs entrées auprès des leaders d’opinion, mais leur amateurisme, leurs dissensions internes et leur manque de moyens de communication les ont rendus peu audibles. Au final, ils ont perdu cette bataille législative.

Le canton a déjà des outils pour encadrer les activités de ces groupes de pression: registre des intérêts des députés, groupes thématiques du Grand Conseil, loi sur le financement des partis. Est-ce suffisant? Notre enquête réveille ce débat.

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

