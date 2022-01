Portrait de Laura Scaglia – Du management à la scène, elle cultive l’ambivalence La Lausannoise à la voix puissante embrasse un monde d’infinis possibles. Son premier EP visuel de cinq titres est un petit bijou cinématographique. Alice Caspary

Épalinges, le 23 décembre 2021. Laura Scaglia, artiste chanteuse. Odile Meylan

«Je ne compose pas des textes pour me libérer, mais plutôt pour libérer les autres.» Dès les premières minutes de l’interview, l’univers atypique et débordant de l’auteure, compositrice et interprète suisse-italienne se dessine, malgré une évidente ambivalence.

Par la combinaison d’une voix puissante et ronde avec une personnalité aux valeurs bien tranchées, Laura Scaglia, 29 ans, vient réveiller des émotions profondément enfouies. Avec son premier EP visuel «The Calling», sorti en novembre, la jeune femme propose cinq titres poignants sous forme de court métrage, le tout sous l’œil aiguisé et poétique de la réalisatrice suisse Mei Fa Tan.