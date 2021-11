Accident insolite – Du pétrole découvert en rivière près de Chavornay Un projet cantonal de revitalisation du Talent a été contrarié par des fuites d’hydrocarbures. Il s’agit de petites quantités de pétrole, naturellement présent dans le sol. Erwan Le Bec

Un barrage flottant a dû être mis en place par les pompiers pendant plusieurs jours. SDIS Yverdon

«Dès les premiers coups de godets, on a vu qu’il y avait quelque chose d’inhabituel. On a tout de suite arrêté et alerté le garde-pêche», explique Jean-Christophe Dufour, ingénieur à la Direction générale de l’environnement.