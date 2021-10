Boom des livraisons – Du plastique pour protéger un coussin: le lourd impact écologique des colis Un Genevois a été confronté à des situations absurdes après avoir commandé des produits sur Galaxus. L’entreprise est consciente du problème et entend diminuer le gaspillage. Théo Allegrezza

Les packs d’air en plastique contenus dans le paquet dans lequel a été livré le coussin. DR

Raphaël est outré. En avril, ce Genevois de 32 ans achète un coussin sur le site de Digitec Galaxus. Quelques jours plus tard, il reçoit sa commande dans un carton faisant «deux fois» la taille du produit. Pire: l’emballage contient des dizaines de packs d’air en plastique. Il écrit alors au service client du distributeur suisse. «En un seul paquet, vous avez envoyé davantage de plastique à usage unique que je n’en ai utilisé en deux ans. Et cela pour… un coussin qui n’a aucun risque de se détériorer durant le transport», s’indigne Raphaël.

C’est un sujet sensible. Sous l’impulsion des géants Zalando et Amazon, le marché de la livraison a explosé à la faveur du Covid. Mais chaque paquet transporterait en moyenne 40% de vide. L’impact écologique constitue un défi de taille pour cette industrie. Sur son site internet, Galaxus se prévaut ainsi de disposer d’«une stratégie claire» en matière de durabilité. Le groupe entend par exemple réduire ses émissions de gaz à effet de serre liées à l’emballage de 1,2% par an d’ici à 2030. Elle propose également à ses clients de compenser les émissions CO₂ engendrées par le produit commandé.