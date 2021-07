Une arrivée de plus au Lausanne-Sport – Du poids pour l'offensive du LS Défait à domicile par St-Gall en entrée de saison, le Lausanne-Sport a pu constater qu'il manquait d'expérience sur le front de l'attaque. Il avait réagi avant même ce revers, en engageant le Costaricien Mayron George (27 ans), dont la signature a été officialisée dimanche. Sport-Center

La nouvelle recrue vaudoise @DR

L'ancien joueur du FC Midtjylland a pas mal baroudé en Europe au cours de sa carrière. Il sort d'ailleurs d'un prêt réussi au FC Pau, en Ligue 2 française, où il a inscrit 7 buts en 14 rencontres la saison dernière (un but toutes les 127 minutes sur le terrain).

Auparavant, Mayron George était passé par la Grèce (OFI Crète), le Danemark (Hobro IK, Randers FC, Lyngby BK et Midtjylland), la Norvège (Valerenga), la Hongrie (Honved) et la Suède (Kalmar FF), avant d'atterrir en France. L'attaquant d'1m89 compte 13 sélections (un but) avec «los Ticos» du Costa Rica.

La durée de son engagement au sein du club de la Tuilière n’a pas été précisée.

