Affaire des jumelles de Saint-Sulpice – Du rapt de Livia et Alessia à leur «absence» officielle À l’occasion du 10e anniversaire de l’enlèvement des fillettes, retour en six points sur la dramatique histoire qui a tenu l’Europe en haleine. Laurent Antonoff

La famille S.

Alessia et Livia, les enfants du couple formé par Irina et Matthias en 2004. KEYSTONE

Irina (44 ans) et Matthias S. (43 ans) sont mariés depuis 2004. Ils sont cadres pour Philip Morris à Lausanne. Ils ont des jumelles de 6 ans, Alessia et Livia. Le couple est séparé depuis le mois d’août 2010. Ils vivent à Saint-Sulpice, le père dans la villa familiale et la mère dans un appartement du centre du village.

L’enlèvement

Des affiches placardées à Morges dans l’espoir de retrouver les jumelles. (© Alain Rouèche) VQH

Le dimanche 30 janvier 2011, le père des jumelles annonce à sa femme qu’il ne les ramènera pas comme prévu le soir après son week-end de garde, mais directement à l’école le lendemain. La mère ne reverra plus jamais ses enfants. Elle alerte la police.