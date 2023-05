Voyage et découverte – Du street art plein les yeux Véritable explosion créative au cœur des villes, le street art colore nos murs gris avec audace. Du Locle à Lugano, en passant par Bienne, l’art urbain nous entraîne dans les rues, nez en l’air, pour y admirer graffitis ou fresques au pochoir. Isabelle Jaccaud /Travelcontent

Vision Art Fund propose une rencontre unique entre la nature et l’art dans le cadre exceptionnel de Crans-Montana. VAF

Au coin de la rue, au détour d’une façade, les œuvres de street art deviennent des repères, créant un lien entre l’artiste et les habitants. Les passants s’arrêtent devant une fresque qui leur parle ou les surprend, se prennent en photo, discutent avec d’autres visiteurs. Le street art favorise ainsi les rencontres et donne de la vitalité au quartier. Que vous soyez un amateur d’art ou un simple curieux, départ pour une plongée dans les rues colorées et vibrantes.