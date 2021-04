Soutien au handisport – Du surf, du skate et du parkour sans aucune limite Née sous l’impulsion d’une physiothérapeute de 27 ans, l’association Limitless initie au sport des enfants en situation de handicap. Pierre-Alain Schlosser

Jodie Reigner, directrice de Limitless, accompagne les participants dans la pratique de plusieurs sports, dont le surf et le paddle. Valentin Rey/LDD

La démarche se veut inclusive, généreuse et ambitieuse. Depuis un mois, une toute nouvelle association 100% bénévole offre la possibilité à des jeunes en situation de handicap de pratiquer des activités qui leur sont a priori inaccessibles. Parkour, skateboard et surf sont proposés.



«Ces enfants nous touchent particulièrement et nous voulons contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie en partageant avec eux notre passion», témoigne Jodie Reigner, fondatrice et directrice de Limitless. Cette physiothérapeute de 27 ans s’est entourée de spécialistes de la santé, du social et du sport pour lancer ce projet.