En novembre 2021, la ligne CFF entre Lausanne et Genève a été coupée plusieurs jours à cause du désormais célèbre «trou» de Tolochenaz. Dernièrement, nous avons appris que le chantier de la gare de Lausanne s’enlise et que cette dernière pourrait être aspirée dans un autre «trou» du fait d’un problème de statique.

Le point commun entre ces deux affaires? On s’en émeut durant quelques semaines dans les médias, on critique les autorités – surtout fédérales – et les CFF, mais personne ne propose de solutions.

«Il faudrait proposer des tracés alternatifs, par exemple sur l’autre rive du lac.»

Les autorités lausannoises et cantonales – très à même dans le couper de rubans – jouent les «Calimero», alors que ce n’est pas la première fois qu’un projet d’envergure dans la capitale vaudoise souffre de mauvaise gestion.

Au lieu de réclamer depuis plus de dix ans une troisième voie entre Lausanne et Genève, il faudrait proposer des tracés alternatifs, par exemple sur l’autre rive du lac. En effet, avec le développement du «Léman Express», les infrastructures ferroviaires ont été rénovées entre Genève et Évian. Et il manque seulement quelques kilomètres pour que le «bouclage» ferroviaire du lac soit assuré: la ligne du «Tonkin» entre Évian et St-Gingolph devrait être remise en service sans tarder permettant de créer une liaison directe entre Genève et le Valais, ainsi que le Chablais vaudois. Ceci diminuerait la «pression» sur la ligne Lausanne-Genève et pourrait même servir de tracé alternatif en cas de perturbations sur ce tronçon.

Du côté de la gare de Lausanne, on a voulu mettre tous les œufs dans le même panier. Cependant, est-ce réellement nécessaire de faire transiter l’ensemble des voyageuses et voyageurs par cette gare? Il serait plus que profitable de concevoir la mobilité à l’échelle de l’agglomération. Actuellement, l’ouest de Lausanne dispose de la «gare fantôme» de Prilly-Malley: il faut absolument que tous les trains RER et RE s’y arrêtent, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Des alternatives à mettre en place

De plus, les liaisons TL devraient être renforcées, afin d’augmenter l’efficacité des déplacements sur ce territoire doté de nombreux emplois. Du côté de l’Est lausannois, la même solution devrait être apportée aux gares de Pully et de Pully-Nord. Là aussi, les TL ont un rôle à jouer pour proposer ensuite des liaisons efficaces. Ces alternatives relativement simples à mettre en place auraient pour avantage de désengorger rapidement la gare de Lausanne.

Enfin, le développement de nouvelles haltes CFF pourrait aussi être une piste à suivre. Une gare à Sévelin permettrait d’accélérer la transformation de ce quartier et une autre aux Faverges aurait pour avantage de désenclaver ce quartier lausannois – tout en rendant le réseau de transports publics plus attractif et plus proche des besoins de ses utilisatrices et utilisateurs.

Olivier Bolomey Afficher plus Secrétaire des Vert’libéraux – section Grand-Lausanne

