Actualités valaisannes en images – Du Valais à foison À la Fondation Gianadda à Martigny, une exposition parcourt généreusement cent ans de photographies et de journalisme au cœur du Vieux-Pays. Boris Senff

Une locomotive à Zermatt, en 1898. François Fumex/Médiathèque Valais - Martigny

Le Valais a énormément d’histoires à raconter et «Le Valais à la Une – Un siècle vu par les médias» prend le parti d’en évoquer un nombre incalculable. Ouverte vendredi au Vieil Arsenal de la Fondation Gianadda de Martigny, cette exposition, montée à l’occasion des 100 ans de l’Association de la presse valaisanne et réalisée en collaboration avec la section d’Impressum Photojournalistes suisses, brasse très large avec quelque 400 images, 50 photographes crédités, des vidéos d’entretien et de nombreuses coupures de presse d’époque dont cette affichette de «24heures» en plein scandale de pollution industrielle: «Le Valais rongé par le fluor».