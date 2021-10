Interview de la chanteuse Imany – Du vaudou dans les cordes L’artiste revient avec un élégant «Voodoo Cello», album de reprises avec huit violoncelles. Où l’on discute de la vie, la mort, les Comores, le classique et l’Ouest africain. Fabrice Gottraux

Imany, 42 ans, chanteuse française d’origine comorienne, pose pour l’album «Voodoo Cello». EUGENIO RECUENCO

D’Imany, on connaissait le talent vocal surprise. D’une athlète française née à Martigues dans les Bouches-du-Rhône, spécialiste du saut en hauteur, lancée dans le mannequinat à l’âge de 17 ans. Cela aurait pu s’arrêter là.

Mais en 2011, une douce révélation s’en vint caresser les amateurs de chansons blues: voix grave, timbre rond, «Shape of a Broken Heart» – littéralement «La forme d’un cœur brisé» – présentait au monde une artiste attachante, une interprète concentrée, un grain ému, comme une autre fille naturelle de Tracy Chapman, qui en compte tant et plus.