Pour les nostalgiques – Du vintage sous le sapin Le maillot de la finale de Coupe 81 a été réédité pour marquer le passage du LS de la Pontaise à la Tuilière. Monica D'Andrea

Gabriel Barès, Moritz Jens et Cameron Puertas posent avec le maillot de la célèbre finale de Coupe de 1981 face à Zurich. DR

Stefano Crescenzi, Gabet Chapuisat, Claude Ryf, Marcel Parietti, Gérard Castella, Yves Mauron, Pierre-Albert Tachet, Joko Pfister, Robert Kok… Ces noms résonnent comme une douce musique aux oreilles de ceux qui suivaient les péripéties du Lausanne-Sport au début des années huitante et aux plus nostalgiques. Eh bien ceux-ci peuvent désormais en prendre aussi plein les yeux, s’ils décident de faire un détour par la boutique du club, par exemple. Ce dernier, en association avec son équipementier de l’époque et qui l’est redevenu à l’été 2019, a en effet réédité le magnifique maillot bleu et blanc d’alors, en coton, et avec les sponsors en velours. Classe!

«Dès le départ de notre collaboration avec l’équipementier français, une telle réédition était une volonté commune. Il avait été utilisé la première fois quelques semaines après le triomphe en Coupe, sur le terrain de Cully, pour un match amical mémorable contre Servette. Il est mythique!» apprécie Vincent Steinmann, directeur commercial et marketing du LS.

Seuls trois cents exemplaires ont été mis en vente jeudi dernier et les fans ont globalement salué sur les réseaux sociaux ce maillot vintage, qui avait été porté les deux saisons ayant suivi la mythique finale de Coupe de Suisse contre le FC Zurich (4-3 ap), le 9 juin 1981. Il trouvera certainement sa place sous le sapin, même si, comme pas mal de ces nouveaux artifices marketing, il faut ouvrir les cordons de sa bourse en grand pour pouvoir se l’offrir (109 francs).