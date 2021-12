Exposition chez Gianadda – Dubuffet du grain de la terre à l’élan vital Le Centre Pompidou est venu de Paris à Martigny avec une sélection de l’œuvre de l’artiste. Elle retrace un parcours artistique qui ne tient pas en place. Florence Millioud Henriques

Le parcours, rétrospectif, donne à voir des pièces issues de son ballet de sculptures «Coucou Bazar» (au premier plan) et d’autres moins souvent montrées comme les pages de son poème autographe «La Fleur de Barbe». DR

«Ah… là, c’est du bon Dubuffet!» Indiscrétion volée à une visiteuse de la Fondation Gianadda devant «Le train des pendules» – cette pièce où le temps se distend en même temps que son instrument de mesure se dilate –, le jugement de valeur n’a rien d’insultant. Le créateur est si pluriel qu’on peut facilement se disperser dans sa constellation mais pas s’y perdre!

Jean Dubuffet (1901-1985), l’homme qui a forgé l’Art Brut, cet archéologue des expressions artistiques les plus spontanées possibles, ce défricheur qui a offert à Lausanne sa collection (et, ainsi, une renommée internationale dans le milieu) tient sa ligne. Artiste, il cherche à s’émanciper, à nettoyer son langage de peintre formaté par des siècles d’histoire de l’art au contact de ceux qui créent sans filtre. Ni intellectuels. Ni culturels. À l’époque… ses censeurs parlaient de l’art des fous. Lui… y a trouvé une liberté décomplexante, grisante, l’incitant à malaxer la matière peinte, à broyer les perspectives et à s’épanouir dans l’informe, parfois le grotesque, le trivial et souvent le singulier.