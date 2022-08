Donation au MCBA à Lausanne – Dubuffet, encore lui? Mais quel bonheur! L’artiste, théoricien de l’art brut, est entré en force au Musée cantonal des beaux-arts grâce à une donation extraordinaire. Elle est à voir en ce moment. Florence Millioud Henriques

L’exposition Dubuffet au Musée cantonal des beaux-arts ou toute la richesse d’une donation, celle de Mireille et James Lévy. WILLIAM GAMMUTO SARL

Jean Dubuffet et Lausanne? Disons que le compagnonnage est bien rodé! La Collection de l’art brut veillant sur ses fondamentaux et son héritage de théoricien en même temps qu’elle attise les flammes nouvelles des arts de la marge. Et si dans quatre ans l’institution célébrera un demi-siècle d’activités, spécimen unique au monde, elle continue à attirer les fans d’art brut. Anonymes ou célèbres. Le dernier à avoir signé le livre d’or n’est autre que Nick Cave qui, cet été, n’a pas manqué le détour alors qu’il était à l’affiche du Montreux Jazz.

Lire aussi L’Art brut rêve de grandir avec son succès Abo Exposition à Lausanne Karl Beaudelere en orbite autour de lui-même Historiques donc, mais aussi terriblement féconds, ces liens entre la capitale vaudoise et le peintre qui a fait de l’insubordination une veine créatrice, viennent encore de s’intensifier à la faveur d’un incroyable don… au Musée cantonal des beaux-arts qui n’en possédait encore aucun. Coup de foudre artistique du Bâlois Ernest Beyeler, l’être solitaire – négociant en vins comme son père dans une première vie, avant de se laisser pleinement habiter par cet art «qui parle à l’esprit et pas aux yeux» – l’a aussi été pour Mireille et James Lévy.

«Ce que j’aime, chez lui comme chez nombre d’artistes contemporains, c’est la liberté d’expression et son anticonformisme.» Mireille Lévy, dans la revue «L’Œil» en 1993

Né en Égypte, Lausannois par intermittence, le couple «fasciné par l’anticonformisme» de l’artiste lui a réservé le premier rôle dans sa collection. Des dessins. Des huiles. Des sculptures. Toutes périodes confondues. On dirait une minirétrospective! La preuve: de ces 34 pièces reçues en héritage, le MCBA fait une exposition et un petit bijou à ne surtout pas manquer dans le programme actuel de ses expositions. Un bijou lié à l’intimité des collectionneurs (l’oncle et la tante de la galeriste lausannoise Fabienne Lévy) et à l’un des tournants de l’histoire de l’art.

L’artiste n’obéissait qu’à sa liberté, ici «Compagnie dispersée», 1980. Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne

En un clin d’œil, ou presque, on y embrasse le cheminement de l’artiste, et à travers cette quasi-exhaustivité, la perspicacité d’un couple qui collectionnait à deux et a aimé suivre Dubuffet dans ses nombreux méandres.» Alors oui… on l’a vu il y a peu chez Gianadda, ou encore en «barbare» au MET à Genève, deux accrochages venus après celui de la Fondation Beyeler en 2016. Oui… c’est encore Dubuffet mais quel délice que ce chemin retracé en quelques pièces dont de très belles encres de Chine.

