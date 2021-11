Transat Jacques Vabre – Ducroz, Galfione et Kostelic ont choisi de mettre les voiles Les trois champions du monde ont entamé une seconde vie de sportif sur les océans. Ils sont actuellement en route pour la Martinique. Grégoire Surdez

Aurélien Ducroz, Jean Galfione et Ivica Kostelic se sont croisés sur le ponton du Havre. Ils se bagarrent désormais en mer sur la route de la Martinique. JEAN-GUY PYTHON

Ils étaient voisins de ponton au Havre. Les voilà voisins de Transat. Sur l’autoroute des alizés, ils ont laissé derrière eux l’archipel du Cap-Vert et mis le cap sur la Martinique. Après deux semaines de course, ils ont trouvé ce qu’ils étaient venus chercher. Des longs surfs sous spi, dans la moiteur de l’Atlantique. L’adrénaline, la vitesse, la peur, l’angoisse. Mais surtout cette sensation unique de dépassement de soi. Ivica Kostelic est comme au sommet de la Streif de Kitzbühel. Aurélien Ducroz, lui, toise le Bec des Rosses et dessine dans sa tête la ligne à suivre. Jean Galfione est en pleine extension pour franchir une barre à six mètres.