Le 25 avril, Prilly votera pour désigner son syndic dans une ambiance électrique. À la barre depuis 2004, le PLR Alain Gillièron va-t-il garder son poste ou passer le témoin au Vert Maurizio Mattia? Les élections de mars se sont déjà soldées par une redistribution des cartes politiques. Avec le gain d’un deuxième siège écolo, Alain Gilliéron se retrouve seul élu de droite à la Municipalité. L’alliance PS-Les-Verts sera également majoritaire au Conseil communal. Stop ou encore? Les deux candidats défendent leurs arguments.

Pourquoi faut-il vous élire?

Maurizio Mattia: Les dernières élections ont montré que la société prilléranne a évolué et qu’elle plébiscite les valeurs de gauche pour faire face à la crise sociale, économique et environnementale. Il faut une nouvelle manière de gérer la Commune, plus participative, plus dynamique et plus transparente. Il faut créer un meilleur sentiment d’appartenance à la ville pour que les habitants qui s’y installent se sentent fiers.

Alain Gillièron: Prilly a déjà réussi à se démarquer face à ses grandes voisines, Renens et Lausanne, et ça a été mon rôle. J’ai un contact aisé, une capacité d’écoute et un grand réseau. C’est ce qui permet de faire avancer rapidement les grands dossiers, comme dernièrement, quand les projets des CFF à Malley ont été suspendus. Prilly a besoin d’une personne capable de gérer des enjeux complexes, comme le BHNS ou encore le tram. Depuis longtemps, la ville ne rencontre pas de problème majeur et ne fait pas les gros titres.