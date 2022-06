Mille six cents mètres de dénivelé sur dix-huit kilomètres et un final casse-pattes: l’arrivée aux Rochers-de-Naye se mérite. Mais la récompense offerte à tous les participants en vaut la chandelle. Une vue plongeante sur le Léman, à 2000 m. d’altitude et un retour en train pour reposer les jambes. Dimanche, tout est prévu pour vivre une journée de rêve. Les moins entraînés peuvent partir de Caux pour une virée de 9 km.



Après une édition annulée en 2020, une version allégée et limitée à 500 participants et participantes pour cause de pandémie en 2021, la course reprend enfin. Mais ce sera compliqué de retrouver les 1300 inscrits des meilleures années. L’affluence s’essouffle, comme partout. En début de semaine, la jauge atteignait les 500 participants. On pourrait monter à 700 ou 800, d’ici à dimanche. Toutefois, les organisateurs tirent la langue et font de leur mieux pour permettre à la course de perdurer.