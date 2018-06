«Les élus sont assez bien payés pour siéger la nuit»

Au Conseil fédéral, le ton change en faveur de l’UDC

Le Conseil fédéral vient de bander les muscles face à Bruxelles dans le dossier de l’équivalence boursière. Une victoire pour vous?



Je trouve que c’est une très bonne décision. Enfin! C’est la première fois que la Suisse a le courage de résister à l’Union européenne et d’annoncer d’éventuelles mesures de rétorsion. Je suis très fier d’Ueli Maurer qui a proposé ce plan au cas où l’équivalence européenne accordée à la Bourse suisse n’était pas reconduite d’ici à la fin de l’année. Comme pour tous les plans B, nous espérons ne pas devoir l’appliquer. Mais la Suisse montre qu’elle ne se contente pas d’avaler tout ce que l’UE lui impose. À mon avis, c’est aussi grâce à nos conseillers fédéraux que la Suisse n’a jusqu’ici pas ratifié d’accord cadre avec l’UE, comprenant une reprise automatique du droit européen.



L’UDC se plaignait beaucoup du PLR avant 2015. Est-il devenu un partenaire plus fiable?



Cela dépend des thèmes. Nous travaillons très bien ensemble sur les questions financières, économiques et fiscales, ainsi que sur la prévoyance vieillesse par exemple. La collaboration est en revanche moins bonne sur la politique européenne. Nous ne comprenons pas que le PLR soutienne à nouveau un accord institutionnel avec l’UE. Et nous avons aussi un problème concernant le renvoi des criminels étrangers. Le PLR s’est engagé au parlement pour introduire une clause de rigueur, qui tolère des exceptions aux renvois, et maintenant il la critique. Cela nous agace beaucoup.



Pour remplacer Doris Leuthard, l’UDC voudra-t-elle encore asseoir son influence sur le Conseil fédéral?



On verra en temps voulu. Il est tout sauf sûr que Doris Leuthard démissionne cette année encore. Le moment venu, il appartiendra au PDC de désigner deux ou trois candidats. Suite aux auditions, nous déterminerons à qui va notre soutien.