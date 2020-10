Crise sanitaire – D’un canton à l’autre, les règles face au virus changent Alors que le nombre de nouvelles contaminations explose, de grandes disparités se dessinent en Suisse sur les directives destinées à freiner la transmission du Covid-19. Sébastien Jubin

Le port du masque dans les commerces est désormais obligatoire dans la plupart des cantons. KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Vous rêvez de terminer votre soirée en boîte de nuit? C’est encore possible en Valais et dans le canton de Fribourg. Mais pas dans l’arc lémanique, Vaud et Genève ayant ordonné la fermeture des discothèques.