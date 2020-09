Un ex-haut fonctionnaire qui s’engage dans une votation, c’est rare. Pourquoi sortir du bois?

C’est un dossier que je connais bien. Je suis biologiste et j’ai toujours milité pour que la conservation de la nature se fonde sur une approche scientifique. J’ai même donné un des premiers cours en Europe sur ce thème. En découvrant cette loi, je me suis dit: ce n’est pas possible. Il n’y a aucun argument scientifique qui plaide pour une telle révision. Les partisans disent tout et n’importe quoi et jouent sur l’émotionnel.