Coup de sac au Théâtre – Duo de femmes à la barre de la Grange sublime Ariane Moret et Nathalie Langlois prendront la codirection du Théâtre du Jorat en février 2022. Versant artistique pour l’une, administratif pour l’autre. Pour les deux la gageure de la prochaine rénovation des lieux. Francois Barras

Ariane Moret et Nathalie Langlois Carlotta Forsberg, Sébastien Perrin

Il ne faut pas y voir une allégeance à l’esprit du temps, promet le conseil de fondation: centenaire, la Grange sublime vogue au-dessus des humaines contingences! C’est pourtant un duo de femmes qui, dès février 2022, prendra la relève du directeur sortant Michel Caspary, à la barre du Théâtre du Jorat depuis douze ans. Faisant valoir son droit à la retraite anticipée, l’ancien journaliste de «24 heures» quittera le navire avec un bilan financier et artistique l’un et l’autre positif.

N’empêche, le conseil de fondation a été clair: il entendait scinder le poste de direction en deux sièges, l’un dévolu à la stricte programmation, l’autre à l’administration et à la promotion. Dont acte. Ariane Moret et Nathalie Langlois assureront la nouvelle direction bicéphale à Mézières. La première est comédienne, metteur en scène et directrice de la Compagnie Bilbao; la seconde responsable de communication et de presse, notamment auprès de Lavaux Classic.

Cinquante candidatures

«Parmi la cinquantaine de candidatures reçues, nous avons retenu celles qui reflétaient le plus d’enthousiasme envers ce théâtre si particulier et qui nous semblaient les plus complémentaires, se réjouit Christian Ramuz, président du conseil de fondation. Il faudra être capable de le «vendre» au loin, de le faire rayonner avec une nouvelle dynamique et façon de travailler.»

«Pourquoi ne pas imaginer une chorale avec un chef de chœur qui viendrait de Vidy?» Ariane Moret, codirectrice du Théâtre du Jorat

Au téléphone, Ariane Moret précise qu’elle ne peut dévoiler trop de pistes car toutes n’ont pas été validées par le conseil de fondation. Elle parle d’un théâtre «proche des gens, qui s’adresse à un public le plus large possible et soit en rapport avec son temps. Le dialogue entre ville et campagne peut amener de belles rencontres», précise-t-elle dans sa volonté de développer le rayonnement local du théâtre. «Je trouverais intéressant d’intégrer les gens des alentours à des projets menés par des artistes assez pointus.» Face à la complexe quadrature du cercle de cette Grange sublime revendiquant depuis toujours son «théâtre populaire de qualité», elle prévient ne pas vouloir choisir entre une chorale et une production du Théâtre de Vidy. «Pourquoi ne pas imaginer une chorale avec un chef de chœur qui viendrait de Vidy?» Sa vision du Jorat comme spectatrice? «Une fête.»

La difficile rénovation

Dans le cahier des charges également: le projet de rénovation du théâtre, «à bout touchant» selon le président, mais dont la version précédente, invalidée par le Canton, avait motivé en 2018 la démission en bloc d’une moitié du conseil de fondation. La version finale du serpent de mer, budgétisée à 9,7 millions de francs, sera présentée en décembre: toutes les autorisations ont été reçues, selon Christian Ramuz, reste à trouver les sous.







François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.