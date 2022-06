Athlétisme – Duplantis au sommet et des perfs suisses à Stockholm Le Suédois a réalisé la meilleure performance de l’histoire en plein air au saut à la perche, jeudi à au meeting Diamond League. Les Sprinteuses suisses ont brillé. YDE/AFP

Mujinga Kambundji (à g.) a terminé à trois millièmes de Dina Asher-Smith. AFP

À domicile, le champion olympique suédois Armand Duplantis a franchi 6,16 m au saut à la perche, soit le meilleur saut de l’histoire en plein air, jeudi lors du meeting de Diamond League de Stockholm.

Le recordman du monde (6,20 m en mars à Belgrade en salle), âgé de 22 ans, a fait mieux que ses 6,15 m réussis en septembre 2020 à Rome, à seulement deux semaines des Mondiaux de Eugene (15-24 juillet).

Kambundji et le relais se montrent

Le sprint suisse était attendu, jeudi soir en Suède. Et c’est sur le 200m dames, que l’on attendait des étoiles avec Mujinga Kambundji et Ajla del Ponte. La Bernoise a terminé deuxième en 22’’37, soit trois millièmes de secondes derrière la Britannique Dina Asher-Smith créditée du même temps. La Tessinoise, elle, a pris une sixième place encourageante en 23’’41.

Dans le relais 4 x 100m, les Suissesses se sont imposées en réalisant la meilleure performance mondiale de l’année et le record du meeting en 42’’13, à huit centièmes seulement du record de Suisse réalisé l’an dernier aux JO de Tokyo (42’’05). Géraldine Frey, Mujinga Kambundji, Salomé Kora et Ajla del Ponte ont largement devancé la Finlande (43’’90) et l’Irlande (44’’25).

Chiara Scherrer troisième

Chez les hommes, les Suisses ont terminé quatrièmes, en 39’’40. Le quatuor helvète composé de Pascal Mancini, Bradley Lestrade, Sylvain Chuard et Daniel Löhrer a terminé derrière les Pays-Bas (38’’70), le Danemark (39’’26) et la Finlande (39’’31).

Sur le 3000m steeple dames, Chiara Scherrer a pris une très belle 3e place en 9’24’’16. Sur les temps de son record de Suisse (9’20’’28) jusqu’à 2000m, la Saint-Galloise a un peu perdu sur la fin pour terminer derrière la Kazakhe Daisy Jepkemei (9’15’’77) et la Française Alice Finot (9’19’’59).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.