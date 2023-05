Hommage posthume – Le Festival de Cannes attend Godard comme le bédéaste Dupuy Alors qu’un inédit du maître sera projeté sur la Croisette, la BD «J’aurais voulu voir Godard» imagine une drôle de rencontre. Cécile Lecoultre

Alors que le Festival de Cannes va célébrer Jean-Luc Godard, décédé le 13 septembre 2022, un auteur BD pète un plomb en découvrant que le maître méprisait son art. C’était il y a quelque mois… Ulcéré, Philippe Dupuy décide alors de partir à Rolle. En chemin vers «le lieu du crime», le Parisien rumine.

Impossible de ne pas penser au sommet de cruauté filmé par Agnès Varda dans «Visages, villages» (2017), quand la réalisatrice à mèche de corbeau blanc, vieille amie de la Nouvelle Vague, sonne en vain à sa porte. L’ermite n’ouvrira pas. Peut-être s’entendit-il traité de «peau de chien». De toute façon, conclut l’enquêteur Dupuy, lui non plus n’a aucune envie d’une rencontre. Trop peur, trop misérable, trop rien. C’est mort – pour l’éternité et au-delà depuis le 13 septembre 2022.

La «non-rencontre» entre Agnès Varda et Jean-Luc Godard en 2017, en écho à l’échec subi par Philippe Dupuy. DR

Par bonheur, Dupuy repense aussi à la vision de Lemmy Caution dans «Alphaville». Le détective entrouvrant des portes dans un couloir, séquence qui devint le générique mythique de l’émission télé «Cinéma, cinémas», le convainc de se perdre dans l’univers du maître. Sûr qu’il va apprendre des trucs. De ce départ ouvert sur l’aventure totale, «J’aurais voulu voir Godard» torpille la logique avec un arbitraire aussi cérébral que celui défendu par un artiste jusqu’à l’hermétisme.

En 2010, Jean-Luc Godard présente «Film Socialiste» au Festival de Cannes, dans la section Un certain regard. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) AFP

Moquant les procédés abscons, célébrant les périphrases fiévreuses et vantant les embuscades cérébrales, tout ça en suçotant son cigare, le génie hante «une bande dessinée d’idées ou une idée de la bande dessinée». Tant pis si parfois, le fan se perd dans les méandres et n’y comprend rien. Qui d’ailleurs, peut se targuer de maîtriser Godard dans tous ses coups fourrés?

«Polar. Western. S-F. Historique. Des cases bien rangées (…) Et si la bande dessinée est tout ça, dois-je considérer que ce que je fais n’en est pas?» Philippe Dupuy, bédéaste

Si Lagaffe avait pu participer au banquet, Gaston aurait grommelé dans une case ou l’autre son «M’enfin» – l’art de la BD, ici, se transcende. Autodérision désespérée, admiration tangible… mais les muses de cette tragicomédie, Anna Karina ou Jean Seberg, exigent la vérité. Philippe Dupuy tente de suivre ces agités inépuisables, griffonne dans les marges, escalade les pyramides chimériques et dégringole souvent au bord de la dépression. Déjà qu’au niveau de sa propre œuvre, ce Parisien exilé à Bruxelles tourne autour du pot depuis des lustres…

En 2020, dans un essai autobiographique pas mal allumé, «J’aurais voulu faire de la bande dessinée», l’angoissé s’inquiétait d’une légitimité douteuse à ses yeux: «Polar. Western. S-F. Historique. Des cases bien rangées […]. Et si la bande dessinée est tout ça, dois-je considérer que ce que je fais n’en est pas?» Qu’il se rassure, Philippe Dupuy ne sera jamais ni l’hagiographe de Godard, ni un bédéaste classique.

«Il faudra vivre en prenant des risques, savoir ne pas toujours être compris, ça peut coûter un bras, quelle importance?» Philippe Dupuy, bédéaste

Drôle de zigue que ce sexagénaire qui, depuis quelques décennies, culbute avec application ses partenaires dans des aventures abracadabrantesques, Charles Berberian pour les séries «Le journal d’Henriette» et «Monsieur Jean» ovationnées au Festival d’Angoulême, Michel Houellebecq dans le court-métrage «Monde extérieur», Dominique A en clips ou couverture, etc. Cet inclassable a même crédité son fils Hippolyte, alors âgé de 9 ans, à l’écriture de «Mon papa dessine des femmes nues», libre échange de pensées philosophiques ou domestiques sur la cohabitation parentale.

Face au monstre JLG, l’artiste vacille à peine autant, conscient de lui consacrer «un livre égaré». Sautant sur le prétexte de niquer les concepts de cohérence et rationalité, le dessinateur crayonne dans tous les sens, se persuade: «Il faudra vivre en prenant des risques, savoir ne pas toujours être compris, ça peut coûter un bras, quelle importance?» C’est déjà ça.

Un inédit à Cannes Afficher plus Ovationné, hué, entarté, primé… Jean-Luc Godard a marqué le Festival de Cannes de tout son être, réussissant même avec François Truffaut et autres rebelles à le faire annuler et boycotter en mai 68. Lui qui moquait, il y a 25 ans déjà, ce folklore déprimant des «congrès de dentistes» où il allait souvent s’arracher les dents, a néanmoins réservé un ultime message exclusif pour la Croisette: «Film annonce du film qui n’existera jamais: Drôles de Guerres». Ce «scud» cinématographique de 20 minutes arrive avec une note d’intention: «Ne plus faire confiance aux milliards de diktats de l’alphabet pour redonner leur liberté aux incessantes métamorphoses et métaphores d’un vrai langage en re-tournant sur les lieux de tournages passés, tout en tenant conte (sic) des temps actuels.» «Le mépris» (1963) avec le duo Piccoli-Bardot sera aussi projeté en version restaurée, ainsi qu’un documentaire de Frédéric Bonnaud, patron de la Cinémathèque française, «Godard par Godard», «autoportrait tout en archives fait de décrochages et retours fracassants, d’un cinéaste qui ne se retourne jamais sur son passé». CLE

Dès la couverture, le mode d’emploi… DR

