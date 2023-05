Le Tour d’Italie en Suisse – Durant quarante-huit heures, le Valais a vu la vie en rose Le 106e Giro a posé sa caravane dans le Vieux-Pays pour deux jours en cette fin de semaine. Un canton, plusieurs ambiances. Robin Carrel Crans-Montana et Sierre

Une bien jolie bicyclette en bord de route, à Granges (VS). KEYSTONE

Quand on dit Crans-Montana, on pense boutiques de luxe, restaurants un poil guindés, golfs et touristes en masse. Mais ce vendredi, avec le passage du Giro, un petit vent de folie a envahi le Haut-Plateau. Des moments que peut-être seul le cirque blanc amène une fois par année dans les parages. Parce que les habitués des lieux ont été dérangés dans leur quiétude alpestre habituelle par une nuée de fans de vélo, et ceux-ci ne comptent pas parmi les plus calmes.