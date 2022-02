L’invitée - Dyslexie et écriture inclusive, un mauvais mariage?

L’un des reproches que l’on entend souvent à l’encontre de l’écriture inclusive est qu’elle rendrait la vie des dyslexiques cauchemardesque. Dyslexique et féministe, je suis concernée au premier plan par ce reproche.

La langue écrite (en particulier) est un enfer pour les dyslexiques. Notre société du «tout à l’écrit» rend notre vie complexe voire handicapante et oblige à une gymnastique mentale quotidienne. Et cela touche beaucoup de monde: 5 à 10% de la population serait concernée. Grâce à une série d’outils et de techniques, la personne atteinte peut apprendre à gérer au mieux ce handicap dans sa vie scolaire puis professionnelle. Mais on ne «guérit» pas de la dyslexie. On apprend à vivre avec en créant ses propres béquilles mentales pour corriger ses erreurs.

L’écriture inclusive, le langage épicène ou non sexiste désignent le même concept, soit différentes règles et pratiques qui cherchent à éviter toute discrimination sexiste liée au langage ou à l’écriture. Cela se fait à travers le choix des mots, la syntaxe, la grammaire ou la typographie. Le but de cette démarche n’est donc pas de rendre la vie des dyslexiques ou des personnes atteintes de handicap visuel plus complexe mais bien de porter une réflexion sur la manière dont notre langue est pensée.

«L’écriture inclusive recouvre tout un arsenal d’outils, accessibles à toutes et tous, qui permettent l’inclusion.»

Les opposant·e·s à l’écriture inclusive la résument bien souvent au fameux point médian. Pourtant, on ne le répétera jamais assez: elle recouvre tout un arsenal d’outils, accessibles à toutes et tous, qui permettent l’inclusion. C’est le cas par exemple des reformulations épicènes (par exemple: les personnes élues, les membres de l’Académie française) ou de la double flexion (par exemple: les enseignants et les enseignantes).

Certaines associations de dyslexiques vont considérer que ce langage rajoute une difficulté supplémentaire, mais il me semble que cela n’est en soi pas insurmontable. Ce sont d’autres règles à intégrer dans notre langage. De plus, nous manquons d’études qui permettraient de se positionner à ce sujet. Il n’y a donc pas de raison de disqualifier automatiquement l’écriture inclusive pour le salut des personnes dyslexiques. En revanche, de nombreuses études prouvent qu’écrire de manière inclusive permet à toutes et tous de se sentir concerné·e·s par le propos tenu.

Pas si complexe que ça

Alors que seulement 19% des directions d’entreprises cotées à la Bourse suisse étaient composées de femmes, en 2021, l’écriture inclusive et son message gardent toute leur importance. Utilisant depuis bientôt dix ans ce langage, il me semble en tout cas clair que ce n’est pas en soi une difficulté plus complexe que la gestion de l’écriture tout court.

En réalité, notre rapport au langage et à l’écriture est politique et le positionnement de chacun et chacune face à son évolution relève de notre vision du monde. Les réactions viscérales quant aux réformes visant à simplifier l’orthographe en sont une preuve. Tout comme la prédominance du masculin sur le féminin qui devrait questionner tout autant, si ce n’est plus, que l’utilisation d’un point médian.

Géraldine Dubuis Afficher plus Juriste, coprésidente du Groupe de travail égalité des Vert∙e∙s vaudois∙es

