Grève en France – Easyjet contraint d’annuler plusieurs vols au départ de la Suisse ce mardi Des vols de Genève ou Bâle vers la France sont impactés par la grève des contrôleurs aériens, lors d’une journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

«Les clients concernés ont été prévenus à l’avance et ont eu la possibilité de changer de vol gratuitement ou d’être remboursés», assure Easyjet. KEYSTONE/EPA/BERND SETTNIK

La compagnie aérienne Easyjet doit annuler plusieurs vols au départ de Genève et de Bâle vers la France le 6 juin (mardi), en raison en raison de la participation de contrôleurs aériens à une grève contre la réforme des retraites.

Quatre liaisons depuis la Suisse ont été annulées, trois au départ de Genève (Nice, Nantes et Paris Orly) et une au départ de Bâle (Nice). Sollicité lundi par AWP, le transporteur à la livrée orange s’est dit «extrêmement déçu par la poursuite du mouvement de grève des contrôleurs aérien français (ATC)», soulignant que le 6 juin marquera le 40e jour de grève au cours des cinq derniers mois.

«Les clients concernés ont été prévenus à l’avance et ont eu la possibilité de changer de vol gratuitement ou d’être remboursés», assure Easyjet. La compagnie recommande toutefois à ses clients voyageant mardi de vérifier le statut de leurs vols sur son application mobile ou son site internet, et de prévoir plus de temps pour leur trajet vers et depuis l’aéroport, les transports publics et les services ferroviaires étant également affectés.

Jugements et excuses

Easyjet juge «inacceptable que l’ATC français bloque les voyages en Europe, en particulier pour les centaines de milliers de clients dont les vols ne partent pas depuis la France ou n’arrivent pas en France» et tient à s’excuser «auprès de (ses) clients pour les désagréments qu’ils pourraient subir en raison de ce mouvement de grève», même si cette situation est «indépendante de (sa) volonté».

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) française avait prévenu en fin de semaine dernière que le trafic aérien serait de nouveau perturbé mardi en raison de la participation d’aiguilleurs du ciel à la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

L’administration a demandé aux compagnies aériennes d’annuler un tiers de leurs vols à Paris-Orly mais aussi un vol sur cinq en provenance ou à destination des aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes.

ATS

