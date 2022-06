Trafic aérien

La compagnie a annoncé mardi avoir passé un accord «conditionnel» avec Airbus dans le but de «rajeunir la flotte».

La compagnie aérienne Easyjet a annoncé mardi qu’elle allait exercer une option d’achat avec l’avionneur européen Airbus qui va lui fournir 56 avions A320neo, ce qui représente au prix catalogue de 2018 quelque 6,5 milliards de dollars (6,3 milliards de francs).

Le transporteur britannique explique toutefois que le prix payé est «bien moins élevé» grâce à des rabais obtenus auprès d’Airbus dans le cadre d’un contrat de 2013. Les 56 A320neo devraient être livrés entre 2026 et 2029, et les 18 A321neo entre 2024 et 2027.