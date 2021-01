Canton du Valais – Eboulement en amont d’une carrière et évacuations La situation s’est quelque peu détendue mais le canton du Valais reste «en état de vigilance élevé», en raison des éboulements et des avalanches.

L’éboulement a eu lieu non loin d’un cours d’eau, qu’il a partiellement encombré, et d’un quartier résidentiel qui a été évacué. Keystone/LOUIS DASSELBORNE Les rochers se sont détachés en amont d’une carrière. Keystone/LOUIS DASSELBORNE Jeudi, une coulée de neige a envahi des vignes à Saxe, dans la commune de Fully (VS). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON 1 / 4

La situation reste préoccupante en Valais. Un important éboulement a eu lieu à Niedergesteln et un quartier a été évacué en raison d’un risque d’inondation. La commune d’Orsières a ordonné l’évacuation d’un secteur de la Fouly, soit une dizaine de personnes.

Un important éboulement s’est déclenché vers 11h00 en amont d’une carrière à Niedergesteln dans le Haut-Valais. «Il n’y a apparemment pas de victimes», indique à Keystone-ATS Stève Léger, porte-parole de la police cantonale.

Les gravats ont encombré la carrière mais aussi le lit du Bietschbach. D’importants moyens sont déployés pour déblayer et notamment désengorger le cours d’eau qui menace de déborder.

«Les habitants d’un quartier résidentiel situé à proximité ont été préventivement évacués», déclare Stève Léger. Il ne peut toutefois pas indiquer le nombre de personnes concernées.

Evacuation à La Fouly

Vendredi vers midi, la commune d’Orsières a ordonné l’évacuation d’un secteur de La Fouly. Son président Joachim Rausis précise que l’ordre d’évacuation concerne une quarantaine de bâtiments et non une dizaine comme annoncé plus tôt dans la journée.

Il s’agit de chalets et de résidences secondaires qui ne sont pas forcément occupés. «Tout se passe très bien. Certaines personnes avaient déjà eu connaissance de l’ordre donné et étaient en train d’évacuer les lieux», explique Joachim Rausis.

Pour l’heure, une dizaine de personnes ont été évacuées par les pompiers. Chaque propriétaire est appelé par téléphone pour s’assurer que l’ordre a bien été entendu et éviter des arrivées durant le week-end, des barrières ont été placées sur les accès et une surveillance est établie.

Fort danger d’avalanche

Dans l’ensemble du canton, une quarantaine de personnes ont été évacuées. Sans doute notamment des habitants dans des mayens isolés, précise Georges Seewer, remplaçant chef de l’Organe cantonal de conduite, qui ne peut donner plus de détails.

Même si globalement par rapport à jeudi, la situation s’est quelque peu détendue, le canton reste «en état de vigilance élevé», insiste Raphaël Mayoraz, chef de la section dangers naturels. Le degré de danger d’avalanche est passé de 5 à 4 pour tout le canton mais il reste fort.

Le canton appelle à la plus grande prudence. La population est priée de «limiter ses déplacements, de respecter les signalisations et surtout de ne pas s’approcher des couloirs à avalanches».

Profiter des éclaircies

La météo et le manque de visibilité n’ont pour l’heure pas permis de mener tous les minages souhaités, notamment par hélicoptère. Il s’agit de profiter de toutes les éclaircies, notamment celles prévues dimanche.

Beaucoup de neige est encore tombée la nuit de jeudi à vendredi et «on attend encore 15 à 20 centimètres ces prochaines 24 heures. En altitude, la température devrait tomber en dessous de zéro, ce qui est une bonne nouvelle car cela va geler et rendre la neige plus compacte», note Georges Seewer.

Des routes et tronçons ferroviaires restent fermés, notamment entre Viège et Zermatt et Fiesch et Hospental.

ATS