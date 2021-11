Votation communale dans le Gros-de-Vaud – Échallens dit non à la prolongation des heures d’ouverture des magasins Suite à l’aboutissement du référendum, les électeurs ont désavoué leur Conseil communal à une majorité de deux tiers dimanche. Sylvain Muller

Seuls les flocons attendaient l’huissier, dimanche après-midi à Échallens, au moment d’afficher les résultats du vote. Sylvain Muller

Permettre aux commerces qui le souhaitent de rester ouvert jusqu’à 20 heures les soirs de semaine, contre 19 heures comme l’autorise actuellement le règlement communal? Par 1452 voix contre 763 (participation 54,46%), la population d’Échallens a dit non ce dimanche. Le résultat est tombé à 13 h 30, peu de temps après un vote sur un sujet proche et un résultat similaire du côté de Genève. Pour mémoire, aucun des cinq partis ou mouvements actuellement représentés au Conseil communal ne soutenait la décision de ce dernier, prise au mois de février: trois ne prenaient pas position et deux la rejetaient.