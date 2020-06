Reprise de la vie politique – Échange de bons procédés sur les comptes d’Yverdon La lecture des comptes, serrés, de la Ville, a été l’occasion pour la droite de critiquer la gestion de la culture et des énergies, en mains roses-vertes. Erwan Le Bec

Depuis début juin, le Conseil d’Yverdon siège à la Marive, dans la même salle temporaire que le Grand Conseil. ARC Jean-Bernard Sieber ARC Jean-Bernard Sieber

C’est ce qu’on appelle un sens soudain du détail. Jeudi soir, lors du dernier Conseil, les élus yverdonnois ont soudainement tenu à vérifier à la virgule les comptes de ceux d’en face. À droite, on a questionné les rentrées des institutions culturelles et des transactions de gaz du Service des énergies, deux dicastères en mains roses-vertes, tandis qu’en face on s’intéressait, avec moins d’efficacité toutefois, aux ventes de vins communaux et à l’entretien du skatepark, domaines de la majorité.

Dans les faits, c’était surtout la fête à la culture. «Cela fait longtemps qu’on signale un écart grandissant entre la baisse des rentrées (ndlr: 2,4 millions en 2016 contre 2,2 en 2019) et la hausse des coûts (9,7 millions en 2016 contre 10 en 2019). Évidemment qu’il faut une offre pour tout le monde. Mais il faut se demander si nos théâtres ne prennent pas une direction trop élitiste ou s’il y a assez de représentations. On se demande si la question est maîtrisée», précise le PLR Laurent Roquier.

À la barre, la Verte Carmen Tanner a rétorqué que le positionnement des institutions leur avait permis de devenir des incontournables dans leur domaine. «Nous essayons de maintenir l’offre accessible pour tous, défend la municipale. Mais les prix et le sponsoring seront revus. Cette inquiétude sur les rentrées, nous l’avons aussi.»

Suit le domaine des énergies, qui a ramené 2 millions de moins que prévu au ménage communal, s’inquiète le PLR. Pour le socialiste Pierre Dessemontet, dont le service est le deuxième contributeur des comptes, il s’agit d’un prélèvement inférieur sur un fonds de réserve et une baisse du droit de timbre dans des réseaux extérieurs à la ville.

La culture devenue cible

Mais bref. À gauche, ces salves d’interventions du camp bourgeois passent mal. «Des manœuvres qui ne trompent pas, à quelques mois des élections. La culture et sa gestion sont devenues une cible», dénonce entre les lignes une figure de l’opposition. Tandis que la socialiste Mireille Scholder critiquait la politique d’investissement de la Ville.

À voir. La lecture des comptes, menée par le PLR Daniel Cochand, aura tout de même poussé son propre municipal, Marc-André Burkhard, à avouer que les revenus de la taxe au sac et de la très impopulaire taxe déchets pourraient ne plus suffire à terme pour financer l’élimination des ordures, et notamment de futurs véhicules utilitaires.

Signalons au passage que l’exercice 2019, qui inquiète autant le syndic que la Commission des finances, se solde par un minuscule bénéfice de 41’000 fr., sur un budget de 243 millions. Des projets de la Ville devront passer à la trappe.