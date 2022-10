Songwriting, jazz et judéité – Échos de Leonard Cohen Le label Blue Note et des voix célèbres lui rendent hommage tandis qu’un livre revient sur son engagement pendant la guerre du Kippour en 1973. Boris Senff

Leonard Cohen lors de sa virée dans le Sinaï pendant la guerre du Kippour, en 1973. Une épopée racontée par le journaliste Matti Friedman dans son livre «Who by Fire». Yaakovi Doron

Personne n’a oublié Leonard Cohen, disparu en 2016, mais cela n’empêche pas le label Blue Note de se rappeler à son bon souvenir avec «Here it is – A Tribute to Leonard Cohen», hommage d’interprètes parfois surprenants puisqu’on y trouve, aux côtés des voix attendues de Norah Jones et Gregory Porter, des artistes comme Peter Gabriel ou Iggy Pop.