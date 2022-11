L’une des missions fondamentales – et légale! - de l’école est de préparer nos jeunes au monde qui les entoure. Un monde qui vit actuellement de tels bouleversements que l’on peine à en définir les futurs contours. Mais il est un domaine où l’on peut s’avancer sans trop prendre de risque: le numérique n’est pas près de disparaître de nos vies. Tous les pans de la société se numérisent au pas de charge. Nos enfants, nés avec ces technologies, doivent apprendre à les utiliser, mais aussi à les apprivoiser. C’est pour cela qu’on a besoin de l’éducation numérique.

«Ces compétences sont indispensables dans notre univers connecté.»

Maîtriser le numérique, c’est apprendre à se servir des nouveaux outils et en faire des alliés utiles au quotidien, mais aussi plus tard, sur le plan professionnel. Acquérir ces compétences, c’est rechercher une information en ligne avec un regard critique, sans tomber dans le panneau d’une fake news ou d’une photo truquée. C’est être conscient du fonctionnement des réseaux sociaux, de leurs algorithmes. C’est éviter les aspirateurs à données personnelles, connaître les dangers du cyberharcèlement ou encore prendre conscience des mécanismes d’addiction. Ces compétences sont indispensables dans notre univers connecté. Ne pas préparer nos élèves serait irresponsable.

D’ailleurs, cantons et Confédération ne s’y sont pas trompés. L’éducation numérique est fixée depuis 2021 dans le Plan d’études romand. Quant aux cantons alémaniques, convaincus, ils ont pris de l’avance sur les romands. Mais notre Canton peut être fier de son projet. Sous l’impulsion d’une députée PLR et portée par une ministre socialiste, l’éducation numérique a commencé dans les lieux de formation vaudois il y a cinq ans.

Grâce à la confiance du parlement et un accord avec les communes, 37’000 élèves de l’obligatoire et 40% des enseignantes et enseignants seront concernés dans plus de la moitié de nos établissements à la fin de cette année scolaire. Des résultats enviés par nos voisins.

Aujourd’hui, des voix s’élèvent pour geler ce processus. Elles formulent des critiques déjà entendues sur la plus-value pédagogique, l’impact sur la santé ou encore l’environnement. Des questions légitimes, mais nous n’avons pas attendu qu’elles soient posées par d’autres pour y répondre.

Évaluée et améliorée

Depuis le début du projet, l’éducation numérique est évaluée et améliorée en permanence par les premiers concernés: les enseignantes et enseignants qui reçoivent la formation pour transmettre cette matière à leurs élèves. Évaluée aussi par les spécialistes de l’EPFL, concepteurs du projet, de l’UNIL et de la HEP Vaud, nos partenaires depuis le début. La cellule durabilité du département travaille aussi à adapter au mieux ce développement dans le respect de l’environnement.

Geler l’éducation numérique aurait pour conséquence de faire fondre les perspectives de nos jeunes. C’est la promesse d’un retour en arrière. Nos jeunes valent mieux que ça.

Frédéric Borloz Afficher plus Conseiller d’État, chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.