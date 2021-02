École vaudoise

L’enseignement du numérique

À propos de l’article intitulé «La révolution numérique est freinée mais elle maintient son cap» («24 heures» du 2 février 2021).

Dans cet article, Madame Cesla Amarelle, cheffe du Département de la formation, annonce «la montée en puissance numérique dans les classes» et souligne que «toutes les classes seront touchées». Dès lors, quelle place réservera-t-on aux branches dites «d’éveil», à savoir le dessin, les travaux manuels, la musique? Seront-elles destinées à subir un regrettable appauvrissement?

Enfin, dernière citation «Je sais qu’il existe certaines craintes du côté des syndicats». Qu’en aurait pensé Albert Einstein, lui qui écrivait que «L’école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse, et non de former des spécialistes»?