C’est vous qui le dites 11 novembre - Économie, Groupe Impact, deux-roues motorisés

Économie

Qu’est-ce qu’on attend?

À propos de la Réflexion de M. Jean-Marc Corset intitulée «Pour un 4e pilier avec les dividendes du franc fort» («24 heures» du5 novembre 2021).

La lecture de la réflexion de M. Corset me laisse pantois. Ce serait donc aussi simple que cela? La démonstration est lumineuse: nous aurions dans nos caves (de la BNS) largement de quoi soulager la précarité de nos retraités actuels, et surtout futurs.

Les Norvégiens, qui ont non seulement du pétrole mais aussi des idées, ont fait tout juste et assuré le bien-être de leurs aînés en plaçant judicieusement – chez nous! – leurs bénéfices. Et nous alors, qu'est-ce qu’on attend?