Biathlon junior

Une championne suisse

Le 2 mars, la Suisse a eu une championne du monde de biathlon junior avec Amy Baserga – ce qui n’arrive pas tous les jours – et pas un mot dans vos pages de sport. Dommage pour les jeunes sportives de ce pays qui pourraient s’inspirer de ce succès et adhérer à ce sport magnifique fait d’endurance et de performance aux tirs.

Martine Demierre, Bière

LAT

Où sont la logique et l’équité?

À propos de l’article intitulé «LS - Le futur centre d’entraînement» («24 heures» du 26 février 2021).

En application de la LAT, les services de l’État font pression sur les Communes afin qu’elles conservent ou retournent en zone agricole le plus de surface possible, cela sans faire la distinction entre les véritables terres cultivables et les terres inaccessibles à la culture.